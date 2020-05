Dax vor Corona-Beratungen niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung einer weiteren Lockerung der Coronavirus-Restriktionen in Deutschland wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten.

Am Dienstag hatte er 2,5 Prozent im Plus bei 10.729,46 Punkten geschlossen. Im Tagesverlauf wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Virus-Krise beraten. Insidern zufolge soll dabei unter anderem die Wiedereröffnung aller Handelsgeschäfte beschlossen werden. Parallel zu weiteren Lockerungen haben Bund und Länder eine Schutz-Klausel vereinbart. Sollte nach der Lockerung für das öffentliche Leben die Zahl der Neuinfektionen wieder ansteigen, sollten sofort lokale und regionale Beschränkungen wieder eingeführt werden, heißt es in dem Reuters vorliegenden Entwurf für die Schaltkonferenz zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den 16 Ministerpräsidenten. Daneben geben zahlreiche Konjunkturdaten Auskunft über die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Auf dem Terminplan stehen die Auftragseingänge der deutschen Industrie sowie die europäischen Einzelhandelsumsätze. Besonderes Augenmerk richten Börsianer auf die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Sie geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag. Experten rechnen für April mit einem Abbau von gut 20 Millionen Stellen. Der bisherige Rekord aus dem Jahr 2009 lag bei 835.000 gestrichenen Jobs. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 10.729,46 Dax-Future 10.708,00 EuroStoxx50 2.875,91 EuroStoxx50-Future 2.844,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 23.883,09 +0,6 Prozent Nasdaq 8.809,12 +1,1 Prozent S&P 500 2.868,44 +0,9 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei Kein Handel Shanghai 2.864,23 +0,2 Prozent Hang Seng 24.096,31 +1,0 Prozent