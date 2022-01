DAX vor dem US-Arbeitsmarkt an der 16.000

Das Thema Inflation beschäftigt uns nicht erst seit dem letzten FOMC-Protokoll am Mittwochabend. Auch deswegen gab der DAX nun wieder ab. Wo stehen wir heute?

DAX-Blick rund um die 16.000

Gestern wurden die Daten für Deutschland veröffentlicht und haben die Angst zunehmen lassen, dass wir weitere Auswirkungen auf das Preisgefüge erhalten.

Der DAX geriet dabei weiter unter Druck und vollzog einen Rutsch unter 16.000 Punkte. Davon erholt er sich zum Mittag nun wieder und kann diese psychologisch wichtige Marke zurückerobern:

Einige Unternehmen kündigten an, nach den Inflationsdaten des Statistischen Bundesamtes mit ihren Preisen reagierne zu müssen.

Andreas Bernstein hat dazu von IKEA die Pläne recherchiert, die Preise um 9 Prozent anheben zu wollen. Welche Unternehmen sind hier in einer recht soliden Ausgangslage?

Konsumaktien als Anker in dieser Zeit?

Grundbedürfnisse wie Waschmittel, Zahnpasta oder Soßenbinder sind sicherlich ganz vorne auf der Einkaufsliste, auch wenn das Budget etwas knapper ist.

Vertreter wie Henkel, Unilever oder auch CEWE schauen wir uns daher heute im Video genauer an.

Die Termine des Tages drehen sich auch um Inflation mit den Verbraucherpreisen in der EU und den Stundenlöhnen als Teil der Arbeitsmarktreports in den USA heute 14.30 Uhr. Das kann also volatil werden.

Blick auf die Aktiencharts und Inflationsdaten als Video

Sehen Sie hier das ganze Video mit den Charts und Statistiken zu den drei genannten Aktien:

