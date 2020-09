Dax vor EZB-Entscheid höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Vor der mit Spannung erwarteten Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten.

Am Mittwoch hatte er als Reaktion auf vorangegangene Verluste gut zwei Prozent auf 13.237,21 Punkte zugelegt.

Angesichts der fallenden Preise in der Euro-Zone und der wirtschaftlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie hofften einige Investoren auf zusätzliche Geldspritzen der EZB, sagte Analyst Pierre Veyret vom Brokerhaus ActivTrades. Daher könnte ein vorläufiger Verzicht auf weitere Maßnahmen zu Enttäuschung führen und Aktienverkäufe auslösen. "Die Zurückhaltung der EZB wird entweder als harter geldpolitischer Kurs oder – noch schlimmer – als machtlos gewertet werden", warnte Anlagestratege Anthony O'Brien vom Vermögensverwalter First State. Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets rechnet dagegen nicht mit Kursturbulenzen. "Für die Börse dürfte es momentan wichtiger sein, dass Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs erzielt werden. Die Notwendigkeit zusätzlicher geldpolitischer Maßnahmen ist vorerst in den Hintergrund gerückt."

Zudem verfolgten Börsianer weiter die Brexit-Verhandlungen sehr aufmerksam. Diplomaten zufolge will die EU die Gespräche nicht abbrechen, obwohl die britische Regierung ein umstrittenes Binnenmarktgesetz vorgestellt hat, dass im Widerspruch zu internationalem Recht steht und die bereits verabschiedete Scheidungsvereinbarung mit der EU aushebeln soll.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.237,21

Dax-Future 13.254,00

EuroStoxx50 3.324,83

EuroStoxx50-Future 3.328,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 27.940,47 +1,6 Prozent

Nasdaq 11.141,56 +2,7 Prozent

S&P 500 3.398,96 +2,0 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei 23.180,71 +0,6 Prozent

Shanghai 3.264,19 +0,3 Prozent

Hang Seng 24.478,69 +0,0 Prozent