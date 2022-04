Dax vor EZB-Zinsentscheid leicht im Plus erwartet

Kursgewinne an der Wall Street und in Asien liefern dem Dax am Donnerstag Erholungsargumente. Vor der Zinsentscheidung der EZB am frühen Nachmittag sind allerdings keine großen Sprünge zu erwarten. In den USA geht zudem die Berichtssaison weiter.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048,