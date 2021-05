Dax vor Impf-Gipfel kaum verändert erwartet

Frankfurt (Reuters) - Unmittelbar vor dem Impf-Gipfel von Bund und Ländern wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag kaum verändert starten.

Am Mittwoch hatte er knapp im Minus bei 15.450,72 Punkten geschlossen. Die US-Börsen waren leicht im Plus aus dem Handel gegangen. Nachlassende Spekulationen auf vorzeitige Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed lockten die Anleger an die Wall Street.

Auf dem Impfgipfel will Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Pandemie-Bekämpfung beraten. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der digitale Impfpass und die Impfung von Kindern und Jugendlichen.

Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf den GfK-Index, der die Kauflaune der deutschen Verbraucher widerspiegelt. Analysten erwarten für Juni eine Verbesserung auf minus 5,2 Punkte von minus 8,8 Zählern im Vormonat. In den USA stehen am Nachmittag die Auftragseingänge für langlebige Güter sowie die zweite Schätzung für das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal auf dem Programm.

Auf der Unternehmensseite dürfte Bayer in den Fokus rücken. Nach der Ablehnung eines Einigungsvorschlags im Glyphosat-Streit in den USA kündigte der Konzern Maßnahmen zum weiteren Vorgehen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Round-up an.

Die Deutsche Bank lädt zu einer virtuellen Hauptversammlung ein.[L5N2ND2HS] Anders als in den vorangegangenen Jahren haben Firmenchef Christian Sewing und sein Management keinen größeren Ärger der Eigner zu befürchten.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.450,72

Dax-Future

15.442,00

EuroStoxx50

4.031,67

EuroStoxx50-Future

4.028,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.323,05 +0,0 Prozent

Nasdaq

13.738,00 +0,6 Prozent

S&P 500

4.195,99 +0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

28.488,92 -0,5 Prozent

Shanghai

3.600,06 +0,2 Prozent

Hang Seng

29.063,23 -0,4 Prozent