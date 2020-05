DAX: Vor klaren Trendwendesignalen?

Als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des US-Arbeitsmarkts werden gerne auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zu Rage gezogen. Während diese Zahl vor dem Ausbruch der Pandemie in der Regel im fünfstelligen Bereich lag, schoss die Menge der Erwerbslosen seitdem Woche für Woche deutlich in den Millionenbereich nach oben. Wenngleich hier immerhin ein Rückgang in den letzten Wochen zu verzeichnen ist, dürfte der Zeitpunkt für eine Entspannung noch deutlich zu früh sein.

So rechnen Experten wegen der nach wie vor anhaltenden Corona-Pandemie, die vor allem in den USA in den kommenden Wochen noch beachtliche Todesopfer fordern dürfte, mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahl. Diese Prognosen liegen zwischen 15 und 20 Prozent - je nach Analyst.

Für einen positiven Kaufimpuls sollte die momentan rückläufige Zahl (die aktuell immer noch bei über drei Mio. pro Woche liegt!) allerdings nicht betrachtet werden. Schließlich verdeutlichen die Prognosen auch den wirtschaftlichen Schaden, der aus der Corona-Pandemie vor allem für die USA in den kommenden Wochen und Monaten zu erwarten ist.

Gespannt darf man nach den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auf die Arbeitslosenzahlen sein, die heute um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Hieraus könnte sich dann durchaus ein kurzfristiger Impuls ergeben.

Charttechnisch bleibt weiterhin die Region zwischen 10.100 und 10.200 Punkten im Visier, da ein nachhaltiger Rückgang unter diesen Bereich als kurzfristiges Trendwendesignal zu werten wäre. Nach oben hin sollte sich die Kurslücke von Anfang März zwischen rund 11.000 und etwa 11.500 Punkten nach wie vor als deutliche Widerstandszone erweisen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10.820 // 11.032 // 11.107 // 11.235 // 11.500 // 11.556 Unterstützungen: 10.500 // 10.427 // 10.250 // 10.100 // 10.000 // 9.955

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.