Dax vor US-Arbeitsmarktbericht höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten.

Am Donnerstag hatte er 0,2 Prozent im Plus bei 15.196,74 Punkten geschlossen.

Highlight des Tages sind für Börsianer die US-Beschäftigtenzahlen am Nachmittag (MESZ). Experten erwarten für April den Aufbau von 978.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft. Investoren werden sie unter dem Aspekt möglicher Auswirkungen auf die Inflation und damit die US-Geldpolitik unter die Lupe nehmen. Allerdings wird die Notenbank Fed nicht müde, zu betonen, dass sie auf absehbare Zeit an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik festhalten wird. Die Teuerung ziehe nur vorübergehend an und die Gesamtzahl der Beschäftigten liege immer noch mehrere Millionen unter dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie.

Die anstehenden Zahlen zur deutschen Industrieproduktion oder die Firmenbilanzen spiele daher nur eine untergeordnete Rolle. Ihre Bücher öffnen unter anderem der Sportartikel-Hersteller Adidas und der Technologiekonzern Siemens.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.196,74

Dax-Future

15.276,00

EuroStoxx50

3.999,44

EuroStoxx50-Future

3.998,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.548,53 +0,9 Prozent

Nasdaq

13.632,84 +0,4 Prozent

S&P 500

4.201,62 +0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

29.365,73 +0,1 Prozent

Shanghai

3.455,79 +0,4 Prozent

Hang Seng

28.787,11 +0,5 Prozent