Dax vor weiterem Corona-Krisentreffen höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten.

Am Freitag hatte er nach einer zweiwöchigen Hausse 0,2 Prozent im Plus bei 13.076,72 Punkten geschlossen.

Hauptgesprächsthema auf dem Börsenparkett bleiben die grassierende Coronavirus-Pandemie und der Entwicklungsstand eines Impfstoffs dagegen. Bund und Länder wollen am 23. November über mögliche weitere weitreichende Maßnahmen in der Corona-Krise entscheiden. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Konferenz von Kanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs an diesem Montag hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorlag.

Daneben richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von New York. Experten prognostizieren für November einen Anstieg auf 13 Punkte von 10,5 Zählern. Gleichzeitig werden Börsianer die Auftritte der EZB-Chefin Christine Lagarde und weiterer führender Währungshüter aufmerksam verfolgen. Von ihren Aussagen versprechen sie sich weitere Hinweise auf eine Ausweitung der Wertpapierkäufe durch die Europäische Zentralbank (EZB) ab Dezember.

Zudem hält eine erneute Flut von Firmenbilanzen Investoren auf Trab. Unter anderem öffnet der britische Mobilfunker Vodafone seine Bücher.





Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.076,72

Dax-Future 13.222,50

EuroStoxx50 3.432,07

EuroStoxx50-Future 3.473,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 29.479,81 +1,4 Prozent

Nasdaq 11.829,29 +1,0 Prozent

S&P 500 3.585,15 +1,4 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei 25.915,54 +2,1 Prozent

Shanghai 3.336,72 +0,8 Prozent

Hang Seng 26.298,22 +0,5 Prozent