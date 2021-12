DAX - Was für ein Jahr, was für eine Range!

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.543,56 Pkt (XETRA)

Eine der ereignisreichsten Wochen des Jahres neigt sich dem Ende entgegen, zumindest was planbare Termine anbelangte. Die auslaufende Woche war gespickt mit wichtigen Terminen, wirklich was gebracht haben diese jedoch nicht. Der Dax liegt heute moderat im Minus, befindet sich mit Notierungen um 15.550 Punkte aber inmitten seiner schon seit April laufenden Range. Als wäre diese Situation noch nicht unspektakulär genug, konsolidiert der Dax auch noch seit Tagen in einer Art Flaggenformation und auch hier bewegt man sich in etwa in der Mitte dieser Konsolidierungszone. Da kann man doch gleich eine Münze werfen, oder?

Am Ende wird es einen Trend geben, aber…

Keine Konsolidierung und keine Range der Welt hält ewig und so können wir sicher sein, dass es auch im Dax einen neuen Trend geben wird. Die Frage ist nur wann und in welche Richtung? Zumindest auf Basis der aktuellen Tageskerzen lässt sich diese Frage in meinen Augen nicht eindeutig genug beantworten. Hier schachteln sich mehrere Konsolidierungen ineinander und diese Verschachtelung ist lediglich Ausdruck der Sicherheit am Markt.

Ja, Sie lesen richtig! Sicherheit! Die gesamte Range ließe sich nämlich auch dahingehend interpretieren, dass der Markt um 15.550/500 Punkte fair bewertet ist und es deshalb weder den Bullen noch den Bären gelingt, nachhaltig abweichende Preise zu etablieren. Alles unterhalb des Gleichgewichte ist zu günstig, alles darüber zu teuer und so kehrte der Kurs zumindest in den vergangenen Monaten immer wieder zu diesem Schwerpunkt zurück.

Fakt ist jedoch auch, dass dieses Verhalten früher oder später enden wird. Zum jetzigen Zeiten ist jedoch nicht erkennbar, wer das Rennen macht. Pro und Contra liegen weiterhin einfach zu dicht beisammen.

Step by Step!

In diesem Umfeld macht es Sinn, nicht zu große Pläne zu schmieden. Stattdessen heißt es Schritt für Schritt nach neuen Signalen und Impulsen Ausschau zu halten. Sollte die kleine Konsolidierung der letzten Tage mit einem Ausbruch über 15.800 Punkte beendet werden, könnte man in Richtung 16.000 Punkte oder sogar zum Allzeithoch laufen. An den dortigen Widerstandsmarken wird man genau auf aufkommendes Verkaufsinteresse achten müssen. Genau dieses sollte nämlich ausbleiben, wenn man einen neuen, mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren möchte.

Das gleiche gilt zur Unterseite. Der kurzfristige Trigger liegt hier jedoch bei 15.400 Punkten, während die mittelfristig entscheidende Unterstützungszone ab ca. 15.000 Punkte beginnt. Auch hier ist solange mit einer Range zu rechnen, solange dieser Unterstützungsbereich Kaufinteresse weckt. Erst wenn dies nicht mehr der Fall ist, könnte eine große Korrektur im Dax starten.

DAX

Fazit: ehrlicherweise muss ich sagen, nicht ganz unglücklich über die kommenden Feiertage zu sein. Aus trendtechnischer Sicht ist der Dax momentan eine Katastrophe. Das dürfte so manches Konto in den letzten Wochen erfahren haben, welches klassische Ausbrüche oder Momentum handelt. Es gab viele Signale, funktioniert hat jedoch keines davon. In diesem Umfeld erscheint mir der Dax gerade um 15.550 Punkte höchst unattraktiv.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)