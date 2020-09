Dax wechselt wieder auf Schlingerkurs – Anleger warten auf die Wall Street und die EZB, Brexit sorgt für Unruhe

Nachdem der Dax gestern einen Befreiungsschlag hinlegen und wieder deutlich über die Marke von 13.000 Punkten klettern konnte, ist im heutigen Handel die Richtung wieder weniger klar umrissen. Im frühen Handel ist der Leitindex zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten gependelt. Zuletzt gab er um 0,6 Prozent auf 13.019 Punkte nach. Der MDax sank nach anfänglichen Gewinnen um 0,93 Prozent auf 27.310,02 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx verlor 0,38 Prozent auf 3301,57 Punkte.

Wall Street startet nach verlängertem Wochenende heute wieder

Die Anleger warten nach dem verlängerten Wochenende an der Wall Street laut den Experten der Helaba einerseits auf die Rückkehr der US-Investoren an den Markt. Mit Spannung werde andererseits auch bereits der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) entgegengefiebert, und damit der Frage, ob sich die EZB „zu irgendwelchen Erleichterungen durchringen kann“.

Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader glaubt daran. Er schrieb: „Die Notenbank dürfte am Donnerstag weitere Maßnahmen in Aussicht stellen, während EZB-Chefin Christine Lagarde vor einem zu starken Euro warnen könnte.“

Derweil belasten die Brexit-Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien die Stimmung. An diesem Dienstag geht es nun in die nächste Runde, um Handelsbarrieren wie Zölle und wirtschaftliches Chaos nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase zu vermeiden. Großbritanniens Premierminister Boris Johnson gibt sich betont gelassen und sieht eigenen Worten zufolge einen Brexit ohne Vertrag ebenfalls als „ein gutes Ergebnis für das Vereinigte Königreich“ an.

onvista/dpa-AFX

