Dax wegen Geldpolitik und Ukraine-Krieg mit moderaten Verlusten erwartet

Der Dax dürfte am Dienstag an den schwächeren Wochenauftakt anknüpfen. Ohne neue Perspektiven im Ukraine-Krieg geht der Dax in eine leichte Konsolidierung über. Am Vorabend hatte eine Rede von Fed-Chef Powell zudem für Verunsicherung gesorgt.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE0006452907,