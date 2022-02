Dax wegen Ukraine-Krieg niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Zum Monatsultimo wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten.

Die Anleger hatten nach dem Schock über Russlands Invasion in der Ukraine zum Wochenschluss neuen Mut geschöpft. Der Dax war am Freitag um 3,7 Prozent auf 14.567,23 Punkte gestiegen. Am Wochenende verschreckte der russische Präsident Wladimir Putin Börsianer allerdings, indem er die Automstreitkräfte seines Landes in Alarmbereitschaft versetzte.

Dies drängt die anstehenden Firmenbilanzen in den Hintergrund. Aus dem Ausland legen unter anderem der Computer-Konzern HP, die Pharmafirma GlaxoSmithkline und das Geldhaus Erste Group Zahlen vor. Auf der Konjunkturagenda steht der Chicago-Einkaufsmanager-Index aus den USA.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.567,23

Dax-Future

14.093,00

EuroStoxx50

3.970,69

EuroStoxx50-Future

3.827,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.058,75 +2,5 Prozent

Nasdaq

13.694,62 +1,6 Prozent

S&P 500

4.384,65 +2,2 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

26.526,82 +0,2 Prozent

Shanghai

3.456,62 +0,2 Prozent

Hang Seng

22.576,96 -0,8 Prozent