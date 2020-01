Dax wegen USA-Iran-Spannungen niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der verkürzten Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten.

Am Donnerstag hatte er dank Spekulationen auf ein anziehendes Wachstum der Weltwirtschaft ein Prozent im Plus bei 13.385,93 Punkten geschlossen.

Nervös macht Investoren die Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Die USA hatten bei einem Luftangriff einen hochrangigen Kommandeur der iranischen Elitetruppe Al-Kuds getötet. Kassem Soleimani habe in den vergangenen Monaten Angriffe auf Stützpunkte im Irak orchestriert und die Angriffe auf die US-Botschaft in Bagdad in dieser Woche genehmigt, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Der Iran drohte mit Vergeltung.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich zudem auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank. Rückschlüsse hierauf versprechen sich Börsianer aus den deutschen Inflationsdaten und der Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten Fed-Beratungen. Darüber hinaus steht die Bekanntgabe des Barometers für die Stimmung der Einkaufsmanager aus der US-Industrie auf dem Terminplan.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.385,93

Dax-Future 13.300,00

EuroStoxx50 3.793,24

EuroStoxx50-Future 3.756,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 28.868,80 +1,2 Prozent

Nasdaq 9.092,19 +1,3 Prozent

S&P 500 3.257,85 +0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei Kein Handel

Shanghai 3.084,32 +0,0 Prozent

Hang Seng 28.462,35 -0,3 Prozent