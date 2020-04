DAX® - wehe, wenn die 10.300 wieder wackelt! - Zertifikate Aktuell vom 23.04.2020

10.300 und 10.250 DAX ®-Punkte müssen halten, sagt Jörg Scherer. Was wenn nicht?! Und wo ist die Luft nach oben zu Ende (oder eben nicht)?Der DAX ® ist momentan in einer enger Spanne unterwegs. Was wenn die 10.300 nicht halten? Und: Es gibt sie, die Kursgewinner... Einige seit 2016. Dazu Antje Erhard von Der Aktionär TV im Gespräch mit Jörg Scherer von HSBC.►Weitere Infos: http://grp.hsbc/60581NvpC►Lesen Sie bitte die Werbehinweise unter http://grp.hsbc/60591Nvph# dax #charttechnik #chartanalyse