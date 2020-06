DAX weiter im Minus

Nach einem anfänglichen Test der Kursmarke von 12.500 Punkten zeigte der DAX-Index kurzzeitig Schwäche, konnte sich aber mithilfe der EZB wieder fangen und schoss regelrecht wieder hoch. Das anfängliche Minuszeichen hat sich kurze Zeit später trotzdem durchgesetzt.

Als Gegenmaßnahme auf den Konjunktureinbruch entschloss sich die Europäische Zentralbank EZB ihr Notfallprogramm kräftig auszuweiten - weitere 600 Milliarden fließen in Anleihen. Den bestehenden Leitzins tastete das Institut dagegen nicht an.

Trotz der eindeutigen Trendrichtung beim DAX-Index, kommen Zweifel an einer konsistenten Fortsetzung zunehmend auf. Käufer können für weitere Gewinne nur bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 12.560 Punkten sorgen. Ziele liegen im Bereich von 12.778 Punkten, darüber sogar bei 12.880 Punkte. Weiterhin werden wichtige Widerstände praktisch ignoriert, für merklichen Auftrieb sorgten zudem die USA mit deutlich besseren Arbeitsmarktdaten, als zuvor noch erwartet worden war.

Abschläge unter ein Niveau von 12.370 Punkten könnten aber kurzzeitige Abwärtsimpulse in Richtung 12.272 Punkte etablieren. Aber erst darunter wird mit einem Rücklauf zurück an die runde Kursmarke von 12.000 Zählern gerechnet. Allerdings entpuppten sich sämtliche Short-Ansätze in der jüngsten Vergangenheit als wirkungslos, weiterhin dominiert eine sehr bullische Ausgangslage die Handelsplätze rund um den Erdball. Eine durchaus gefährliche Gemengelage auf einem derart hohen Niveau.

Weitere Wirtschaftsdaten sind heute Mangelware, lediglich die USA melden noch um 16:30 Uhr frische Zahlen zum wöchentlichen DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht. Im besonderen Fokus für den morgigen Handelstag dürften Deutschlands

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.500 // 12.593 // 12.682 // 12.786 // 12.812 // 12.880 Unterstützungen: 12.272 // 12.200 // 12.133 // 12.000 // 11.896 // 11.781

