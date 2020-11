Dax weiter stark - Markt gelassen trotz Unsicherheit bei US-Wahl

Der Dax präsentiert sich auch am Tag nach der US-Wahl in starker Form. In den USA ist zwar immer noch unklar, wer künftig regiert, am Markt herrscht allerdings Gelassenheit. Von Unternehmensseite gibt es vermehrt schlechte Nachrichten.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0008430026, DE0006047004, DE000A2E4K43, DE0006231004, DE0008232125, DE000CBK1001,