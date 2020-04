DAX: Weiter wie gehabt

Eine beschlossene Ölfördersenkung und positive Impulse aus Asien treiben den heimischen DAX-Index vorbörslich voran. Taxiert wird das Barometer zur Stunde bei 10.760 Punkten, womit der Index seine nächste Erholungsstufe in Angriff nehmen kann, ehe ein neuerlicher Kurssturz einsetzt.

Bei der derzeitigen Entwicklung an der Corona-Front ist nämlich noch auf lange Sicht an keine Normalisierung zu denken, geschweige denn eine rasche Rückkehr zum Vorzustand. Daher muss die derzeitige Einschätzung für den DAX einer regulären Bärenmarktrallye aufrechterhalten werden.

Doch mit einem nachhaltigen Sprung über das Niveau von 10.590 Punkten hat sich der Index nun weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt und dürfte in einem weiteren Schritt an den EMA 50 (blaue Linie) bei 10.962 Punkten zulegen. Rechnerisch bestünde darüber Potenzial bis in den Widerstandsbereich zwischen 11.266 und 11.600 Punkten.

Von da an wird stark von einer neuen Korrekturwelle ausgegangen, die schlussendlich auf das runde Niveau von 8.000 Punkten abwärts reichen sollte. Weiter sollte man sich angesichts der zahlreichen Unwägbarkeiten aber nicht aus dem Fenster lehnen. Zum Vergleich, einige Analysten sehen als Ziel beim DAX ein Niveau um 6.000 Punkten.

Man wird die Entwicklung erst noch abwarten müssen, bis dahin liefern geplante Daten weitere Impulse. In der Nacht zum Dienstag hat China Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus März vorgelegt. Um 12:30 Uhr geht es mit der Zuteilung der LTRO´s (Long-term refinancing operation - langfristige Geldbereitstellung der EZB) weiter, gefolgt von Importpreisen aus März der US-Amerikaner um 14:30 Uhr. Um 14:55 Uhr stehen Redbook-Einzelhandelsumsätze aus der Vorwoche auf der Agenda.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10.761 // 10.850 // 10.962 // 11.000 // 11.266 // 11.500 Unterstützungen: 10.590 // 10.500 // 10.279 // 10.100 // 10.000 // 9.955

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.