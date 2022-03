DAX - Wer jetzt nicht kauft...

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 13.704,34 Pkt (XETRA)

Die aktuelle Handelswoche neigt sich dem Ende und es scheint so, als könne der DAX auch den heutigen Freitag mit einem Plus beenden. Knapp 30 Minuten vor Handelsschluss notiert dieser 1,93 % über dem Schlusskurs von gestern. In normalen Zeiten ein ausreichendes Polster für die letzten Minuten des Handelstages. Bei der aktuellen Volatilität darf man sich aber nicht so sicher sein, von daher wollen wir den Tag nicht vor dem Abend loben. Darüber hinaus stellt sich momentan weiterhin die Frage, was die aktuellen Erholungsgewinne der laufenden Woche wert sind. Ist das Ganze bereits ein neuer Aufwärtstrend oder nur eine Erholung, der noch einmal neue Tiefs folgen?

Keine Veränderung der Rahmenbedingungen!

Mit Blick auf diese Fragen bleibe ich weiterhin bei meiner Einschätzung. An den grundlegenden Rahmenbedingungen hat sich wenig verändert und deshalb ist im DAX zumindest noch einmal mit einem Versuch auf der Verkäuferseite zu rechnen. Der Preisbereich um 14.000 Punkte ist dafür durchaus geeignet. Wird dieser in der neuen Woche genutzt, könnten die Kurse in Richtung 13.000/12.800 Punkte nachgeben. Dort trifft man auf einen Unterstützungsbereich.

Da ich zudem weiterhin davon ausgehe, dass das Big Money momentan keine Schieflagen mehr hat, wäre in der neuen Woche aber auch mit Stabilisierungsversuchen zu rechnen, die vor allen Dingen von aktiven Tradern ausgelöst werden dürften. So könnten beispielsweise die angesprochenen Unterstützungen für solche Versuche genutzt werden. Letztlich bedarf es jedoch einer vollständigen Bodenformation, um wieder bullisch nach vorne zu schauen und diese ist zumindest aktuell nicht zu erkennen.

DAXFOMO ist kein guter Ratgeber!

Gut zu spüren ist aktuell auch die emotionale Situation vieler Trader. Gerade durch die jüngsten Kursgewinne geht die Angst um, den nächsten Bullenmarkt zu verpassen. Diese Angst treibt viele dazu, zu hohen Notierungen einzusteigen. Natürlich ist eine V-Umkehr ähnlich wie in der Corona-Krise auch aktuell eine Option, zumindest aus rein charttechnischer Sicht. Es ist auch korrekt, dass man in eine solche eigentlich nur dann reinkommt, wenn man blind auf den Buy-Button drückt. Eine V-Umkehr ist aber nur eine von mehreren Möglichkeiten und gleichzeitig nicht wahrscheinlicher als andere. Schon aus dieser Perspektive heraus stellt sich die Frage, ob es wirklich Sinn macht, ständig auf eine solche Formation zu spekulieren. Spätestens wenn man sich dann noch vor Augen hält, dass es selbst im Anschluss an die Formation in einem echten Bullenmarkt noch Dutzende wirklich gute Einstiegsmöglichkeiten gibt, sollten sich die Gemüter beruhigen und die Angst, etwas zu verpassen, in den Hintergrund rücken. Die aktuellen Kursgewinne seit dem Crashtief sehen zudem zwar gigantisch aus, sind aber in einem hochvolatilen Umfeld eher normal und damit nicht unbedingt ein Anzeichen dafür, dass die Krise vorbei ist.

Fazit: Die Lage im DAX bleibt für mich weiter angespannt bis hin zu leicht bärisch. Viel wird in der neuen Woche auch von den News abhängen. Dazu gehört übrigens auch die US-Zinsentscheidung am Mittwoch. Aktive Trader sollten zudem daran denken, dass der US-Handel in der nächsten Woche aufgrund der Zeitumstellung schon früher beginnt.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)