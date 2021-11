DAX-Wert Bayer im Aufwärtstrend, hier die passende Bonus-Cap-Gewinn-Chance

Für das DAX-Unternehmen Bayer waren die letzten Monate herausfordernd. Nicht nur die Auswirkungen der Corona-Krise, sondern auch der Glyphosat-Streit sorgte für Schlagzeilen. Dennoch, auf ein neues Mehrjahrestief ist die Aktie nicht abgerutscht. Mit der Verteidigung der Unterstützung zwischen 44,60 und 46,20 Euro und einer dortigen Trendwende hat die Aktie einen neuen Aufwärtstrend eingeleitet. Aufgrund der Charttechnik könnte sich der Kauf eines Bonus-Cap-Zertifikates mit einer Laufzeit von vier Monaten lohnen.

Aktuell handelt die Bayer-Aktie bei knapp unter 50 Euro. Im Oktober 2020 bildete die Aktie ein Tiefpunkt bei 39,91 Euro aus, der seitdem nicht mehr angesteuert wurde. Im Oktober verteidigte die Aktie nicht nur die bereits angesprochene Unterstützungszone zwischen 44,60 und 46,20 Euro, sondern es kam auch zum Bruch des seit Juni 2021 ausgebildeten Abwärtstrends.

Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie nicht wieder fällt und sich die Nutzung eines Bonus-Cap-Zertifikates lohnen könnte, dessen Sicherheitslevel Annahme nicht berührt wird. Die Aktie handelt momentan bei knapp neun 49,78 Euro (Stand: 02.11.2021), das Sicherheitslevel des hier vorgestellten Bonus-Cap-Zertifikats liegt bei 42,50 Euro. Der aktuelle Abstand des Aktienkurses zu dieser Barriere beträgt momentan knapp über 14 %.

Im Kursverlauf nachfolgend ist das die untere waagerechte, rote Linie. Bleibt die Bayer-Aktie während der Laufzeit bis zum 18. März 2022 immer oberhalb dieser roten Sicherheitsbarriere und berührt die Marke nie, gibt es zum Abrechnungstag am 25. März 2022 genau 80 Euro. Die Laufzeit beträgt somit knapp vier Monate.

In der Grafik ist zusätzlich noch eine obere, blaue und waagerechte Linie eingefügt. Das ist die Kursmarke, mit der das Bonus-Level definiert wird. Diese liegt bei 80 Euro u und damit und damit über dem Hoch des Jahres 2020.

Betrachtungszeitraum: 20.03.2019 – 02.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Taipan

In der Grafik ist in Gelb der Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends markiert. Dieses charttechnische Kaufsignal sorgte für Nachfrage in der Aktie. Charttechnisch kann die Aktie noch bis zur blau berechneten 200-Tage-Linie bei knapp über 51 Euro steigen. Sollte auch dieser Realtime-Widerstand nach oben gekreuzt werden, entsteht ein weiteres Kaufsignal, welches allerdings die Aktie dann weiter in Richtung Norden nur bis zur Rot eingefügt Widerstandszone zwischen 55 und 57 Euro katapultieren könnte.

Das hier vorgestellte Bonus-Cap-Zertifikat verdient Geld, wenn die unlängst erfolgreich verteidigte, grüne Unterstützungszone (44,60-46,20 Euro) weiter gültig bleibt und die Aktie sich dezent positiv entwickelt, aber auch dann, wenn die Aktie unverändert im Bereich um 50 Euro handelt.

Wenn allerdings der neue in Grau eingefügte Aufwärtstrend, ebenso wie die dazu finden der grüne Unterstützungszone nicht hält und die Barriere bei 42,50 Euro von der Aktie berührt wird, verfällt der Bonus, man bekommt zum Zahlungstermin 7 Tage am 23. März 2022 exakt den Aktienkurs in Euro ausgezahlt, solange dieser nicht über 80 Euro liegt.

Steigt die Aktie über 80 Euro, kann maximal nur 80 Euro pro Bonus-Cap-Zertifikat erlöst werden.

Das Zertifikat handelt momentan bei knapp 67,15 Euro. Wer davon ausgeht, dass die Aktie auf über 42,50 Euro verbleibt, darf mit einem Wertzuwachs im Bonus-Cap-Zertifikat von über 19 % rechnen.

Egal wo man eingestiegen ist, die Position sollte glattstellt werden, wenn die grüne Unterstützungszone unterschritten wird.