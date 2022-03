DAX - Wieder alles fitt im Schritt

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 14.440,74 Pkt (XETRA)

Aktueller Chart anbei. Unten ist eine der vorhergehenden technischen Erörterungen als Kopie angehängt. Die Aussagen dieser Analyse bleiben aktuell.

DAX - Bodenbildung wird wahrscheinlicher

13.03.2022 - 15:10 Uhr

Reminder aus der Analyse vom 03.03.2022: "Sollte der Bereich von 13.545 Punkten im DAX relevant nach unten gerissen werden, müsste mit einer Abwärtskorrekturextension in Richtung 12.580 Punkte gerechnet werden. Dort liegt ein offenes Gap aus dem November des Jahres 2020. Offene "common" gaps müssen nicht geschlossen werden. Bewegt sich das Kursgeschehen jedoch in ihre Richtung, wirken sie ab einem bestimmten Punkt wie Magnete".

Die 12.580 wurde erreicht. Sie ist Ausgangspunkt für den Konter nach oben, der seit einigen Handelstagen läuft.

Aufgrund der starken Aufwärtsimpulsität wird rein charttechnisch eine deutliche Kurserholung mit Zielmarken bei 14.800, 15.000 und 16.290 Punkten möglich. Allerdings arbeite ich in der Skizze nur mit einem dünnen grauen Prognosepfeil. Wenn sich die Signallage konkretisiert und verstärkt, stelle ich wenn möglich auf dick schwarz oder dick blaue Pfeile um.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)