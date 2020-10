DAX: Wieder besser gelaunt?

Anouch Wilhelms, Société Générale erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, was er dem DAX in den nächsten Monaten zutraut und wie man mit Hilfe von Produkten auf die weitere Entwicklung setzen kann. Wie BEST Turbo-Optionsscheine auf X-DAX und DAX aussehen, was diese Konstruktion bringt und worauf man dabei achten muss, mehr dazu in der vollständigen Ausgabe von "Zertifikate Aktuell".

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008