DAX - Wieder einmal Fake-Verkäufe?

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.703,56 Pkt (XETRA)

Der Handel im Deutschen Aktienindex begann am heutigen Freitag lethargisch, wobei der Bereich um 15.815 Punkte auch heute wieder gekauft wurde. Ab 14:30 Uhr kam jedoch Verkaufsinteresse nach den deutlich schlechter als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten auf. Richtig Druck nach unten gab es jedoch erst ab 15:00 Uhr und mit diesen Verkäufen wurden diverse kurzfristige Unterstützungen bärisch gebrochen. Schnell sackte der Kurs auch bis auf den EMA 50 im Tageschart ab, wo auch das letzte Zwischentief vom 26. August zu finden gewesen ist. Die große Frage ist jetzt, wie man die heutigen Verkäufe werten muss?

Der Kursrutsch könnte weitergehen!

Auf eine konkrete Antwort müssen wir aber mindestens bis Mitte nächster Woche warten. Entscheidend ist nämlich tatsächlich, wie man auf die heutigen Kursverluste reagieren wird. Es wäre seit April nicht das erste Mal, dass man eine bärische Tageskerze relativ schnell kontert und am Ende doch im bullischen Bereich bleibt. So könnte sich beispielsweise problemlos auch mit den heutigen Verlusten noch eine simple bullische Flaggenformation ausbilden. Dafür könnte der Kurs sogar noch in Richtung 15.600 Punkte zurückfallen. Eventuell aber wird es sogar wieder ein Dreieck, wenn man den EMA 50 hält.

Fakt ist also zunächst einmal eines: an Alternativen mangelt es nach den heutigen Verkäufen, die für sich genommen bärisch sind, nicht. Ob daraus jedoch wirklich ein Trend entstehen wird, bleibt noch abzuwarten. Darüber hinaus sollten wir nicht vergessen, dass am Montag in den USA nicht gehandelt wird. D.h., bereits zum Beginn der neuen Woche könnte es bei uns schon wieder deutlich ruhiger als heute zur Sache gehen.

Fazit: persönlich würde ich aktuell die Bärenseite favorisieren. Seit April haben wir so oft auf ähnlichen Preisniveaus Käufe gesehen. Der Verdacht liegt nahe, dass so langsam aber sicher alle die, die kaufen wollen, auch gekauft haben. Und wenn in einer solchen Situation Verkäufe wie heute zu sehen sind, wer hält den DAX dann noch oben? Trifft diese Vermutung zu, könnte es in den nächsten Tagen bzw. Wochen problemlos auf 15.300 Punkte und sogar wieder bis 14.800 Punkte abwärts gehen. Ganz abschreiben würde ich die Käufer aber definitiv nicht. Eine große weiße Kerze am Montag zurück über 15.900 Punkte und ich würde schon wieder ins Grübeln kommen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)