Dax zeigt sich volatil – Analystenkommentare sorgen für Bewegung in der Immobilienbranche, Aixtron mit Erholung, Siemens leidet unter Abstufung

Die Achterbahnfahrt auf hohem Niveau ist am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weitergegangen. Nach den leichten Verlusten am Vortag stieg der Dax am Mittwoch zunächst wieder in Richtung der 16 000 Punkte, um danach erneut klar zurückzufallen. Über die Ziellinie am ersten Tag im September ging der deutsche Leitindex mit minus 0,07 Prozent auf 15 824,29 Punkte. Im August hatte er um 1,9 Prozent zugelegt. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann am Mittwoch 0,64 Prozent auf 36 183,03 Zähler.

Immer häufiger werde von einer Rückführung der Pandemiehilfen der Notenbanken und von Zinserhöhungen gesprochen, doch werde dies nur sehr allmählich geschehen, sagte Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Die hohen Bewertungen am Aktienmarkt mahnen allerdings zur Vorsicht: Hohe Mittelzuflüsse in Aktien und immer mehr aktive Privatanleger in der Corona-Pandemie könnten Zeichen einer Überhitzung der Börsen sein, schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba.

Mangels Impulsen von den Unternehmen sorgten Analystenkommentare für Bewegung, und hier stand die Immobilienbranche im Blick. Die US-Investmentbank Goldman Sachs lud an diesem Mittwoch zu einem Branchentreffen und senkte vorher die Einstufung für die Aktien von Alstria Office von „Kaufen“ auf „Neutral“. Auch Morgan Stanley strich die Kaufempfehlung für Alstria Office, die unter den schwächsten MDax-Werten dreieinhalb Prozent verloren. LEG Immobilien stehen nicht länger auf der Kaufliste von Morgan Stanley, was die Aktien um 0,9 Prozent nachgeben ließ.

Vorne im MDax erholten sich die Papiere von Aixtron mit plus 2,9 Prozent ein Stück weit von ihrer Schwäche am Vortag. Ein Analyst sagte zu den Verlusten zum Wochenbeginn, dass eine Stimmrechtsmitteilung wohl missverstanden worden sei. Auch gibt es am Markt derzeit Gerüchte, Aixtron könnte zu einem Übernahmeziel werden.

Zu den größten Verlierern im Dax zählten Siemens mit minus 1,1 Prozent. Der US-Broker Stifel hatte die Papiere des Technologiekonzerns von „Kaufen“ auf „Halten“ abgestuft. An der Dax-Spitze bauten Delivery Hero ihre Kursgewinne vom Vortag aus und stiegen um 6,2 Prozent.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,74 Prozent auf 4227,27 Punkte. Noch deutlicher im Plus schloss der französische Cac 40 . Der britische FTSE 100 verbuchte ebenfalls Gewinne. In New York notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa leicht im Minus.

Für einen Euro wurden nach Börsenschluss 1,1851 US-Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1817 (Dienstag: 1,1834) Dollar festgesetzt, der Dollar somit 0,8462 (0,8450) Euro gekostet.

Am Rentenmarkt gaben die Kurse nach. Der Rentenindex Rex fiel um 0,20 Prozent auf 145,61 Punkte. Die Umlaufrendite stieg von minus 0,48 Prozent am Vortag auf minus 0,43 Prozent. Der Bund-Future sank um 0,07 Prozent auf 175,31 Punkte.

Titelfoto: anathomy / Shutterstock.com

