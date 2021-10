Dax zum Start der US-Berichtssaison höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent schwächer bei 15.146 Zählern geschlossen. Zum Wochenanfang dominierten an den Börsen die Sorgen, dass die steigenden Energiepreise das Wirtschaftswachstum ausbremsen und die Ausblicke der Unternehmen eintrüben könnten. Auch an der Wall Street ging es bergab.

Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Drosselung der Fed-Wertpapierkäufe versprechen sich Investoren von den Protokollen der jüngsten Notenbank-Beratungen, die im Tagesverlauf veröffentlicht werden. Zuletzt mehrten sich die Zeichen, dass das so genannte Tapering im November beginnen könnte. Auf dem Programm stehen auch die US-Inflationszahlen. Analysten sagen für September eine leichte Beschleunigung auf 5,4 Prozent im Jahresvergleich voraus. Den Startschuss für die US-Bilanzsaison gibt die US-Bank JPMorgan mit Vorlage ihrer Geschäftszahlen zum dritten Quartal. Am Tag darauf ziehen Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs und Morgan Stanley nach.

Unter den deutschen Einzelwerten dürfte SAP in den Fokus rücken. Der Softwarekonzern hat zum dritten Mal innerhalb weniger Monate seine Ziele angehoben.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.146,87

Dax-Future

15.152,00

EuroStoxx50

4.055,09

EuroStoxx50-Future

4.045,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.378,34 -0,3 Prozent

Nasdaq

14.465,93 -0,1 Prozent

S&P 500

4.350,65 -0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

28.187,26 -0,2 Prozent

Shanghai

3.555,07 +0,2 Prozent

Hang Seng

Kein Handel