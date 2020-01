Dax zum Start der US-Bilanzsaison zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der Berichtssaison in den USA wird der Dax am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Montag war er 0,2 Prozent schwächer bei 13.451,52 Punkten aus dem Handel gegangen.

Für Gesprächsstoff dürfte weiterhin die für Mittwoch angekündigte Unterzeichnung des ersten Teils eines Handelsabkommens zwischen den USA und China sorgen. Der seit anderthalb Jahren währende Handelskonflikt hinterlässt weltweit Bremsspuren in der Wirtschaft.

Daneben richten die Börsianer ihr Augenmerk nun vor allem auf die Geschäftsergebnisse der Unternehmen. Die großen US-Banken JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo läuten an diesem Dienstag die Berichtssaison mit den Zahlen für das vierte Quartal ein. Vom Datenanbieter Refinitiv befragte Analysten erwarten für die 500 größten US-Firmen einen Gewinnrückgang um 0,6 Prozent - das wäre das zweite Quartal mit einem Minus in Folge. In Deutschland veröffentlicht Volkswagen seine Absatzzahlen für 2019, daneben legen mehrere Firmen aus der zweiten Reihe ihre Ergebnisse vor.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.451,52

Dax-Future 13.458,50

EuroStoxx50 3.779,68

EuroStoxx50-Future 3.771,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 28.907,05 +0,3 Prozent

Nasdaq 9.273,93 +1,0 Prozent

S&P 500 3.288,13 +0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei 24.025,17 +0,7 Prozent

Shanghai 3.107,88 -0,3 Prozent

Hang Seng 28.863,42 -0,3 Prozent