DAX zum Wochenausklang schwach, E.ON und RWE gefragt, LVMH bricht Aufwärtstrend - warum? Interview

Der Verfallstag hatte keinen großen Einfluss bisher. Vielmehr aber der Ölpreis WTI, der ein neues Mehrmonatstief zeigte.

Beim Thema Energie punkten seit Tagen die Stromversorger im DAX, die RWE und E.ON. E.ON hat sogar ein neues Jahreshoch gezeigt, während RWE erst einmal die Verluste der letzten Wochen aufholen musste und sich technisch mit dem Aufwärtstrend beschäftigt.

Ihren Aufwärtstrend hat die Aktie von LVMH nun verlassen. Medienberichten zufolge scheint eine Verschärfung in China bei den Superreichen zu einem "Sparzwang" zu führen, der mit Umsatzeinbußen einhergehen könnte. Was ist an dieser Meldung dran?

