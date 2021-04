Dax zum Wochenstart etwas schwächer erwartet

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt gehen zu Beginn der neuen Woche vorerst nicht mehr ins Risiko. Der Dax wird am Montag etwas schwächer erwartet. Anleger schauen auf die aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona und Infektionsschutzgesetz.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US01609W1027,