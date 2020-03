Dax zur Eröffnung deutlich niedriger erwartet - Corona-Sorgen belasten

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge deutlich niedriger starten.

Am Donnerstag hatte der Dax 1,5 Prozent tiefer bei 11.944,72 Punkten geschlossen.

Hauptthema bleibt das Coronavirus. Für Gesprächsstoff dürften vor allem die beginnende Ausbreitung des Erregers in den USA sowie die steigenden Fälle in Italien sorgen. Inzwischen sind zwölf Menschen in den USA an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit gestorben.

Das hat auch Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die US-Notenbank (Fed) senkte bereits vorsorglich den Leitzins. In diesem Zusammenhang steht der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus der Anleger. Von Reuters befragte Analysten rechnen im schnitt mit 175.000 neu geschaffenen Stellen im Januar nach einem Plus von 225.000 im Vormonat.

Bei den deutschen Unternehmen will der Dax-Konzern Allianz seine Quartalszahlen vorlegen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 11.944,72

Dax-Future 11.671,00

EuroStoxx50 3.363,58

EuroStoxx50-Future 3.286,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 26.121,28 -3,6 Prozent

Nasdaq 8.738,60 -3,1 Prozent

S&P 500 3.023,94 -3,4 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei 20.717,60 -2,9 Prozent

Shanghai 3.048,86 -0,7 Prozent

Hang Seng 26.144,74 -2,3 Prozent