Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Montag hatte er 0,3 Prozent schwächer bei 11.911,35 Punkten geschlossen.

Hauptthema an der Börse dürfte die Coronavirus-Pandemie bleiben. Auslöser der jüngsten Kursverluste war die Furcht vor einer zweiten Welle, nachdem es in Peking zu mehr als 100 Neuinfektionen gekommen war und auch mehrere US-Bundesstaaten Rekordzahlen meldeten. "Der Ausbruch in Peking zeigt die Schwierigkeiten auf, die weltweit bestehen, wenn es darum geht, die Wirtschaft wieder in Gang zu bekommen und zugleich das Virus unter Kontrolle zu halten", sagte IG-Analyst Joshua Mahony.

Augenmerk dürften die Investoren in diesem Zusammenhang auf den ZEW-Index legen, der am Vormittag veröffentlicht wird. Analysten gehen davon aus, dass die Erwartungen günstiger eingeschätzt werden als im Mai und auch die Lage nicht mehr ganz so schlecht ist wie noch vor einem Monat. Ab Nachmittag äußert sich zudem Fed-Chef Jerome Powell vor dem Kongress. Bei ihrer jüngsten Zinssitzung hatte die US-Notenbank den Leitzins nicht angetastet und gab zugleich zu erkennen, dass sie auch in den kommenden beiden Jahren keine Erhöhung ins Auge fasst. Thema war zudem die Kontrolle der Zinskurve, wie sie bereits in Japan und Australien erprobt wird.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 11.911,35

Dax-Future 12.310,00

EuroStoxx50 3.136,40

EuroStoxx50-Future 3.233,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 25.763,16 +0,6 Prozent

Nasdaq 9.726,02 +1,4 Prozent

S&P 500 3.066,59 +0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei 22.472,28 +4,4 Prozent

Shanghai 2.915,09 +0,9 Prozent

Hang Seng 24.478,64 +3,0 Prozent