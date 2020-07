Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Konjunktursorgen rücken zunehmend in den Hintergrund. Auch die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff hellt die Stimmung auf. Nach Gewinnmitnahmen könnten Dax-Anleger nun den Wiedereinstieg in den Markt versuchen, erwarteten Analysten. Am Freitag war der deutsche Leitindex zwei Prozent tiefer bei 12.838 Punkten aus dem Handel gegangen.[L5N2EV5FH]

Am Montag wird mit dem Ifo-Geschäftsklimaindex einer der wichtigsten Frühindikatoren für die Lage der deutschen Wirtschaft vorgelegt. Experten erwarten, dass sich das Barometer von seinen Tiefständen im Juli weiter entfernt und sich vor allem die Erwartungen wieder aufhellen. Bei den Unternehmen nimmt die Berichtssaison Fahrt auf. Unter anderem gewährt SAP Einblick in seine Bücher. Der Softwarekonzern kündigte an, seinen jüngsten Milliardenzukauf in den USA an die Börse bringen zu wollen und nach dem geplanten Börsengang von Qualtrics bereit für mögliche Zukäufe zu sein.





Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.838,06

Dax-Future 12.845,00

EuroStoxx50 3.310,89

EuroStoxx50-Future 3.307,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 26.469,89 -0,7 Prozent

Nasdaq 10.363,18 -0,9 Prozent

S&P 500 3.215,63 -0,6 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei 22.701,53 -0,2 Prozent

Shanghai 3.182,47 -0,5 Prozent

Hang Seng 24.545,45 -0,7 Prozent