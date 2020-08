Dax zur Eröffnung höher erwartet

(Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Der anhaltende Jobaufbau in den USA hatte den Anlegern bereits einen versöhnlichen Wochenabschluss bereitet. Der Dax ging am Freitag 0,7 Prozent höher bei 12.674,88 Zählern aus dem Handel.

Anleger haben unter anderem die jüngsten Spannungen zwischen den USA und China im Blick. Thema sind auch weitere Corona-Hilfen in den USA. Nachdem die Verhandlungen über die Details eines neuen Corona-Hilfspakets zuletzt gescheitert sind, ordnete US-Präsident Donald Trump am Wochenende per Dekret weitere Maßnahmen an. Es blieb aber unklar, ob er das Recht dazu hat. Auskunft zum ersten Halbjahr gibt Sportwagenhersteller Porsche. Neben der VW-Tochter werden aus dem Ausland die Zahlen von K+S-Rivale Nutrien sowie von Marriott International erwartet. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.674,88 Dax-Future 12.754,00 EuroStoxx50 3.252,65 EuroStoxx50-Future 3.272,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.433,48 +0,2 Prozent Nasdaq 11.010,98 -0,9 Prozent S&P 500 3.351,28 +0,1 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei Kein Handel Shanghai 3.386,52 +1,0 Prozent Hang Seng 24.528,66 +0,0 Prozent