Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Frische Kaufimpulse erhoffen sich Investoren vom Start der US-Berichtssaison, die die großen US-Banken Goldman Sachs, JPMorgan und Wells Fargo einläuten.

Im Blick der Anleger steht zudem der Bitcoin-Höhenflug. Die weltweit bekannteste und größte Cyberdevise stieg am Vortag um knapp sechs Prozent auf einen Rekordwert von 63.275 Dollar. Hintergrund ist der im Tagesverlauf anstehende Börsengang der Krypto-Plattform Coinbase, die zuletzt mit 68 Milliarden Dollar bewertet wurde. Experten sehen darin einen Meilenstein für den gesamten Markt des Digitalgelds. Investoren können damit an der Wertentwicklung von Bitcoin und Co profitieren, ohne physische Bitcoins besitzen zu müssen, konstatierte Analyst Timo Emden von Emden Research.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.234,36

Dax-Future

15.297,00

EuroStoxx50

3.966,99

EuroStoxx50-Future

3.930,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.677,27 -0,2 Prozent

Nasdaq

13.996,10 +1,1 Prozent

S&P 500

4.141,59 +0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

29.679,13 -0,2 Prozent

Shanghai

3.399,90 +0,1 Prozent

Hang Seng

28.839,35 +1,2 Prozent