Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Gewinnmitnahmen hatten den deutschen Leitindex zum Wochenstart 0,6 Prozent auf 15.368 Punkte gedrückt. Das Umfeld für die Aktienmärkte sei nach wie vor sehr freundlich, sagte Marktanalyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. "Zwar sind die meisten Indizes mittlerweile reif für eine Korrektur, diese könnten jedoch die noch nicht investierten Marktteilnehmer zum Einstieg nutzen."

Im Blick der Anleger ist weiter die Autobranche, die bei der Autoshow in Shanghai neue Elektromodelle vorstellt. Nach Daimler veröffentlichte zum Wochenstart am Abend auch BMW Eckdaten der Quartalsbilanz vorab wegen eines unerwartet starken Gewinnsprungs.

In den USA nimmt die Berichtssaison unterdessen an Fahrt auf. Einblick in ihre Bücher gewähren unter anderem Johnson & Johnson, Netflix und Procter & Gamble. Auf der Konjunkturseite stehen die Erzeugerpreise für März an.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.368,39

Dax-Future

15.401,00

EuroStoxx50

4.019,91

EuroStoxx50-Future

3.972,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.077,63 -0,4 Prozent

Nasdaq

13.914,77 -1,0 Prozent

S&P 500

4.163,26 -0,5 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

29.089,44 -2,0 Prozent

Shanghai

3.493,29 +0,5 Prozent

Hang Seng

29.161,63 +0,2 Prozent