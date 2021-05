Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Zum Wochenanfang war der deutsche Leitindex leicht schwächer aus dem Handel gegangen. "Nun ist Warten auf die nächsten positiven Impulse angesagt, die den Markt über das Allzeithoch bei gut 15.500 Punkten tragen können", sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets.

Nach der Flut an Quartalszahlen gewähren noch Grand City Properties sowie Dermapharm Einlick in ihre Bücher. Im Fokus der Anleger stehen zudem die Einzelhändler in den USA, von denen Aufschluss darüber erwartet wird, ob der Konsum-Boom zuletzt ins Stocken geraten ist. Quartalszahlen legen der weltgrößte Einzelhändler Walmart, die Baumarktkette Home Depot sowie der Kaufhausbetreiber Macy's vor.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.396,62

Dax-Future

15.484,00

EuroStoxx50

4.006,84

EuroStoxx50-Future

4.025,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.327,79 -0,2 Prozent

Nasdaq

13.379,05 -0,4 Prozent

S&P 500

4.163,29 -0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

28.438,68 +2,2 Prozent

Shanghai

3.520,48 +0,1 Prozent

Hang Seng

28.545,20 +1,3 Prozent