Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Zum Wochenschluss hatte die Furcht vor einem baldigen Abebben der Notenbank-Gelder in den USA den Börsen zugesetzt. Dementsprechend richtet sich die Aufmerksamkeit in dieser Woche auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf der Notenbankkonferenz in Jackson Hole am Freitag.[L8N2PR303] Am Montag stehen die europäischen Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen und verarbeitendes Gewerbe im Fokus. In den USA stehen zudem die Verkäufe bestehender Häuser an.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.808,04

Dax-Future

15.894,00

EuroStoxx50

4.147,50

EuroStoxx50-Future

4.168,50

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.120,08 +0,7 Prozent

Nasdaq

14.714,66 +1,2 Prozent

S&P 500

4.441,67 +0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

27.537,99 +1,9 Prozent

Shanghai

3.464,18 +1,1 Prozent

Hang Seng

25.294,43 +1,8 Prozent