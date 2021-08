Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Die Diskussion über den Start des geplanten Abbaus der geldpolitischen Schützenhilfe der US-Notenbank Fed wird die Anleger weiter in Atem halten. Für Entspannung hatte zuletzt die Aussage des US-Notenbankers Robert Kaplan gesorgt, er könne seine Meinung auch wieder ändern, falls sich die Delta-Variante stärker negativ auf das Wachstum auswirken sollte. Kaplan hatte zuletzt die Ansicht vertreten, die Fed solle im Oktober mit dem Abschmelzen ihrer großangelegten Anleihenkäufe beginnen. Weitere Hinweise auf den Zeitpunkt erhoffen sich Investoren nun von der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag bei der Jahreskonferenz in Jackson Hole.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.852,79

Dax-Future

15.884,00

EuroStoxx50

4.176,42

EuroStoxx50-Future

4.188,50

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.335,71 +0,6 Prozent

Nasdaq

14.942,65 +1,6 Prozent

S&P 500

4.479,53 +0,9 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

27.782,56 +1,1 Prozent

Shanghai

3.519,23 +1,2 Prozent

Hang Seng

25.566,68 +1,8 Prozent