Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Zum Wochenstart hatte der Dax 0,2 Prozent fester bei 15.887 Punkten geschlossen. Der deutsche Leitindex bliebe damit aber hinter dem Rekordkurs der US-Indizes S&P 500 und Nasdaq zurück, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets. "Sollten die Technologieaktien in den kommenden Monaten die Favoritenrolle behalten, dürfte auch die Erweiterung des DAX auf 40 Aktien in drei Wochen nicht die notwendige Dynamik ermöglichen, um es mit dem sehr viel breiter aufgestellten S&P 500 aufzunehmen."

Auf der Konjunkturseite stehen die vorläufigen Verbraucherpreise in der Euro-Zone für August an. In Deutschland ist die Inflation auf den höchsten Stand seit fast 28 Jahren geklettert. Waren und Dienstleistungen waren im August nach Angaben vom Montag durchschnittlich 3,9 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Experten erwarten, dass etwa wegen anhaltender Materialengpässe bei einigen Waren die Inflation in den nächsten Monaten weiter anziehen könnte.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.887,31

Dax-Future

15.913,00

EuroStoxx50

4.198,80

EuroStoxx50-Future

4.209,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.399,84 -0,2 Prozent

Nasdaq

15.265,89 +0,9 Prozent

S&P 500

4.528,79 +0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

28.118,06 +1,2 Prozent

Shanghai

3.505,28 -0,7 Prozent

Hang Seng

25.274,21 -1,0 Prozent