Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Donnerstag hatte er zwischenzeitlich zum vierten Mal in sechs Tagen ein Rekordhoch markiert, was er aber nicht halten konnte. Der Leitindex gewann 0,1 Prozent auf 16.083 Punkte.[L8N2S27EK] Die US-Börsen gingen uneinheitlich aus dem Handel. Ein beschleunigter Preisauftrieb in Amerika drückte weiterhin auf die Stimmung der Investoren.

Unter den Einzelwerten könnte die Deutsche Telekom in den Fokus rücken. Der Konzern ist dank guter Geschäfte dies- und jenseits des Atlantiks noch zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

Zum Wochenschluss werden Zahlen zur europäischen Industrieproduktion veröffentlicht. Experten prognostizieren für September ein Plus von fünf Prozent zum Vorjahreszeitraum, ungefähr so viel wie im August.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.083,11

Dax-Future

16.099,00

EuroStoxx50

4.358,00

EuroStoxx50-Future

4.354,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.921,23 -0,4 Prozent

Nasdaq

15.704,28 +0,5 Prozent

S&P 500

4.649,27 +0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

29.644,32 +1,3 Prozent

Shanghai

3.542,33 +0,3 Prozent

Hang Seng

25.311,33 +0,3 Prozent