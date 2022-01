Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Ausverkauf zum Wochenstart dürften die Anleger am Dienstag ihre Wunden lecken.

Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Belastet von der Angst vor einer Drosselung der US-Notenbankhilfen und einer eskalierenden Ukraine-Krise war der deutsche Leitindex am Montag erstmals seit Oktober wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten gerutscht. Er ging 3,8 Prozent schwächer bei 15.011,13 Punkten aus dem Handel.

An der Wall Street war es zunächst ähnlich stark bergab gegangen, doch in den letzten Handelsstunden drehte sich das Blatt. Die Indizes schlossen leicht im Plus.

Größere Aufmerksamkeit zieht am Dienstag der Ifo-Index auf sich, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Hier prognostizieren Experten kaum veränderte Ergebnisse. Aus dem Ausland legen unter anderem Microsoft, Texas Instruments, Visa und American Express Geschäftszahlen vor.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.011,13

Dax-Future

15.168,00

EuroStoxx50

4.054,36

EuroStoxx50-Future

4.098,50

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.364,50 +0,3 Prozent

Nasdaq

13.855,13 +0,6 Prozent

S&P 500

4.410,13 +0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

27.120,40 -1,7 Prozent

Shanghai

3.469,15 -1,6 Prozent

Hang Seng

24.256,47 -1,6 Prozent