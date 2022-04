Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Trotz immer düsterer Konjunkturprognosen war der deutsche Aktienmarkt stabil in das neue Quartal gegangen. Der Dax legte am Freitag 0,2 Prozent auf 14.446 Zähler zu. Positiv gewertete Signale vom US-Arbeitsmarkt hatten die Kurse gestützt. Im März entstanden zwar mit 431.000 neuen Jobs weniger neue Jobs in den USA als erwartet. Doch wurden die Februar-Zahlen deutlich nach oben korrigiert. Zudem fiel die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote auf 3,6 Prozent von 3,8 im Februar. Die Daten untermauerten die Stärke der US-Wirtschaft, sagten Analysten. Jedoch heizten sie auch die Zinsspekulationen an.

Relevante Konjunkturdaten sind zum Wochenstart rar. Aus den USA stehen lediglich die US-Industrieaufträge an, die nach Einschätzung von Analysten im Februar um 0,6 Prozent rückläufig waren. Aus Deutschland wird die Handelsbilanz erwartet.

Die chinesischen Börsen bleiben am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.446,48

Dax-Future

14.503,00

EuroStoxx50

3.918,68

EuroStoxx50-Future

3.846,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.818,27 +0,4 Prozent

Nasdaq

14.261,50 +0,3 Prozent

S&P 500

4.545,86 +0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

27.695,36 +0,1 Prozent

Shanghai

Kein Handel

Hang Seng

22.348,53 +1,4 Prozent