Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent auf 14.076 Punkte nachgegeben. Die Furcht vor einem lang andauernden Krieg in der Ukraine lähmt derzeit Europas Börsen. An der Wall Street ging es dagegen bergauf.

Neben dem Ukraine-Krieg bleiben auch die Inflationssorgen in den Köpfen der Anleger präsent. Deswegen richten sich am Donnerstag alle Augen auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Diese steckt Börsianern zufolge in der Zwickmühle und muss die steigende Inflation mit den Abwärtsrisiken für das Wirtschaftswachstum in Einklang bringen. Analysten rechnen nicht damit, dass die Zentralbanker bereits in dieser Sitzung aktiv werden. Bislang ist als Vorstufe einer Zinswende das Ende der milliardenschweren Anleihenkäufe möglichst noch im Sommer geplant.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.076,44

Dax-Future

14.167,00

EuroStoxx50

3.827,96

EuroStoxx50-Future

3.768,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.564,59 +1,0 Prozent

Nasdaq

13.643,59 +2,0 Prozent

S&P 500

4.446,59 +1,1 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

27.157,75 +1,2 Prozent

Shanghai

3.210,08 +0,7 Prozent

Hang Seng

21.453,69 +0,4 Prozent