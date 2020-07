Dax zur Eröffnung höher erwartet - Berichtssaison nimmt Fahrt auf

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Trotz der Furcht vor einer zweiten Coronavirus-Welle steigt die Zuversicht bei Unternehmen. Zum Wochenauftakt war der Dax unverändert bei 12.838,66 Punkten aus dem Handel gegangen.

Für Gesprächsstoff sorgt die Coronavirus-Pandemie: Steigende Infektionszahlen schüren Befürchtungen, es könnte zu einer zweiten Welle in Europa kommen. Das Robert-Koch-Institut will sich am Vormittag zur Lage in Deutschland äußern. Auch der Konsulatsstreit zwischen den USA und China schlägt Anlegern auf den Magen. "Es ist kein großes Ding, ein Konsulat zu schließen, aber Händler sind besorgt, weil sich die Beziehungen der beiden weltweit führenden Volkswirtschaften in die falsche Richtung entwickeln", sagte David Madden, Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets.

Zudem ziehen zahlreiche Unternehmen mit ihren Geschäftszahlen die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich. Unter anderem geben der französische Autobauer PSA, der US-Pharmakonzern Pfizer und Ebay Einblick in ihre Bücher.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.838,66

Dax-Future 12.891,50

EuroStoxx50 3.302,84

EuroStoxx50-Future 3.304,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 26.584,77 +0,4 Prozent

Nasdaq 10.536,27 +1,7 Prozent

S&P 500 3.239,41 +0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei 22.717,72 +0,0 Prozent

Shanghai 3.227,26 +0,7 Prozent

Hang Seng 24.695,74 +0,4 Prozent