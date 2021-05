Dax zur Eröffnung höher erwartet - Bitcoin im Fokus

Frankfurt (Reuters) - Nach dem verlängerten Pfingstwochenende wird der Dax am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Freitag hatte er 0,4 Prozent auf 15.437 Punkte zugelegt und war damit noch rund hundert Punkte von seinem Rekordhoch entfernt gewesen.

In Deutschland steht am Dienstag der Ifo-Index an, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Experten prognostizieren einen Anstieg auf 98,1 Punkte von 96,8 Zählern. Für Gesprächsstoff sorgt auch die geplante Großfusion in der deutschen Wohnungsbranche. Deutschlands größter Wohnungsvermieter Vonovia will die Nummer zwei auf dem Markt, die Deutsche Wohnen, für rund 18 Milliarden Euro schlucken.

Unter Beobachtung stehen zudem die weiter stark schwankenden Preise für Kryptowährungen. Nachdem Bitcoin, die wichtigste und älteste Cyber-Devise, am Sonntag auf rund 32.600 Dollar abgesackt war, ging es bis zum Montagabend wieder bis auf knapp 39.500 Dollar bergauf. China hatte vor dem Wochenende mit der Androhung einer schärferen Regulierung Kryptowährungen einen weiteren Schlag versetzt.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.437,51

Dax-Future

15.570,00

EuroStoxx50

4.035,58

EuroStoxx50-Future

4.053,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

Kein Handel

Nasdaq

Kein Handel

S&P 500

Kein Handel

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

28.516,17 +0,5 Prozent

Shanghai

3.559,46 +1,8 Prozent

Hang Seng

28.801,17 +1,4 Prozent