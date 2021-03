Dax zur Eröffnung höher erwartet - Fed im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Nach der Rekordjagd in der vergangenen Woche hatten Gewinnmitnahmen den deutschen Börsenleitindex zum Wochenanfang um 0,3 Prozent auf 14.461 Punkte gedrückt. Für Verunsicherung sorgte auch die Aussetzung des Covid-19-Impfstoffs von AstraZeneca nach Berichten über Blutgerinnsel im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung.

Im Fokus der Anleger steht unter anderem der ZEW-Index zu den Konjunkturerwartungen der Börsianer in Deutschland. In den USA blicken die Investoren auf die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im Februar. Mit Spannung wird zudem die Sitzung der US-Notenbank erwartet. Experten rechnen damit, dass die Federal Reserve trotz der Aussicht auf einen von den billionenschweren Corona-Hilfen befeuerten Aufschwung ihrem ultralockeren Kurs beim Zinsentscheid am Mittwoch treu bleiben wird. Das Augenmerk der Anleger richtet sich deshalb besonders auf Konjunkturprognosen der Fed und den Zinsausblick.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 14.461,42

Dax-Future 14.482,00

EuroStoxx50 3.829,84

EuroStoxx50-Future 3.835,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 32.953,46 +0,5 Prozent

Nasdaq 13.459,71 +1,1 Prozent

S&P 500 3.968,94 +0,6 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei 29.921,88 +0,5 Prozent

Shanghai 3.438,84 +0,6 Prozent

Hang Seng 28.983,67 +0,5 Prozent