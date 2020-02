Dax zur Eröffnung höher erwartet - Firmenzahlen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Montag war er 0,2 Prozent schwächer bei 13.494,03 Punkten aus dem Handel gegangen.

Für Gesprächsstoff sorgen dürften neue Geschäftszahlen von Firmen: So öffnet der Autobauer Daimler seine Bücher. Bereits bekannt ist, dass der Gewinn im abgelaufenen Jahr eingebrochen ist. Börsianer dürften daher vor allem darauf achten, wie Daimler-Chef Ola Källenius den Konzern wieder in die Spur bringen will. Daneben stehen Zahlen unter anderem des Essenslieferdienstes Delivery Hero, von Heidelberger Druck, Hochtief, Tui, dem Osram-Großaktionär AMS und dem Adidas-Rivalen Under Armour an. Auf der Konjunkturseite werden unter anderem Daten zur Wirtschaftsleistung in Großbritannien zum Jahresende vorgelegt.





Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.494,03

Dax-Future 13.599,00

EuroStoxx50 3.793,18

EuroStoxx50-Future 3.820,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 29.276,82 +0,6 Prozent

Nasdaq 9.628,39 +1,1 Prozent

S&P 500 3.352,09 +0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei Kein Handel

Shanghai 2.908,17 +0,6 Prozent

Hang Seng 27.615,30 +1,4 Prozent