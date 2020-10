Dax zur Eröffnung höher erwartet - Hoffnung auf Genesung Trumps

(Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Freitag hatte die Corona-Erkrankung von US-Präsident Donald Trump die Börsen aufgeschreckt; der Dax ging 0,3 Prozent schwächer aus dem Handel bei 12.689 Punkten.

An den Märkten stützten die Hoffnung auf eine baldige Genesung des Präsidenten sowie weitere Konjunkturstützen die Stimmung, sagte David Madden, Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Daneben dürften viele Börsianer auch einen Blick auf die steigenden Corona-Neuinfektionen haben. Vor allem in Europa nehmen die Fallzahlen derzeit stark zu. Im Tagesverlauf will die Bundesregierung über das weitere Vorgehen beraten, nachdem sich Bund und Länder vergangene Woche auf weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus geeinigt hatten.





Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.689,04

Dax-Future 12.757,00

EuroStoxx50 3.190,93

EuroStoxx50-Future 3.205,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 27.682,81 -0,5 Prozent

Nasdaq 11.075,02 -2,2 Prozent

S&P 500 3.348,44 -1,0 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei 23.312,50 +1,2 Prozent

Shanghai Kein Handel

Hang Seng 23.801,05 +1,5 Prozent