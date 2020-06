Dax zur Eröffnung höher erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Montag war er 0,6 Prozent tiefer bei 12.262,97 Punkten aus dem Handel gegangen.

Auf die Stimmung der Börsianer drücken die steigenden Corona-Infektionszahlen. Sie schüren Furcht vor einer zweiten Welle in der Pandemie, die verheerende Auswirkungen auf die Wirtschaft haben könnte. Schon jetzt dürfte Deutschland in der schwersten Rezession der Nachkriegszeit stecken. Dabei dürften Anleger auf die Einkaufsmanagerindizes achten, die am Vormittag vorgelegt werden, und auf die anstehende Konjunkturprognose des Sachverständigenrates. Zudem aktualisiert die Welthandelsorganisation WTO ihre Vorhersagen.

Weiterhin dürfte der Krimi bei Wirecard für Gesprächsstoff sorgen. Inzwischen stehen Haftbefehle gegen ehemalige Spitzenmanager im Raum. Bei dem Zahlungsabwickler fehlen 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz.





Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.262,97

Dax-Future 12.341,50

EuroStoxx50 3.241,69

EuroStoxx50-Future 3.244,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 26.024,96 +0,6 Prozent

Nasdaq 10.056,48 +1,1 Prozent

S&P 500 3.117,86 +0,6 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei 22.637,02 +0,9 Prozent

Shanghai 2.970,30 +0,2 Prozent

Hang Seng 24.749,46 +1,0 Prozent