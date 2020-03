Dax zur Eröffnung höher erwartet - Rettungspakete im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Dienstag hatte er mit einem Plus von elf Prozent auf 9700 Punkte den stärksten Kursanstieg seit der Finanzkrise 2008 geschafft. Rückenwind kam am Morgen aus den USA. Die US-Regierung hat sich nach eigenen Angaben mit den Senatoren auf ein Hilfspaket zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie geeinigt. Die Aussicht auf ein Konjunkturpaket im Volumen von zwei Billionen Dollar hatte bereits den US-Börsen zu einem kräftigen Kurssprung verholfen.

In der Coronavirus-Pandemie gilt das Augenmerk weiter dem Robert-Koch-Institut: Investoren hoffen auf Anzeichen, dass die Zahl der Neuinfektionen mit dem Krankheitserreger zurückgeht. Wegen der Pandemie stehen das öffentliche Leben und die Wirtschaft in weiten Teilen still. Der Bundestag entscheidet im Tagesverlauf über ein massives Rettungspaket, mit dem die schlimmsten Folgen der Krise abgefedert werden sollen. Dazu soll auch die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Unternehmensnachrichten stehen dagegen derzeit im Hintergrund - die Geschäftszahlen von Deutsche Wohnen, Sixt und anderen werden wohl kaum für Aufsehen sorgen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 9.700,57

Dax-Future 9.732,00

EuroStoxx50 2.715,11

EuroStoxx50-Future 2.665,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 20.704,91 +11,4 Prozent

Nasdaq 7.417,86 +8,1 Prozent

S&P 500 2.447,33 +9,4 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei 19.545,11 +8,0 Prozent

Shanghai 2.783,91 +2,3 Prozent

Hang Seng 23.337,08 +3,0 Prozent