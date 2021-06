Dax zur Eröffnung höher erwartet - US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Vor dem US-Arbeitsmarktbericht wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten.

Am Donnerstag hatte er 0,2 Prozent fester bei 15.632 Punkten geschlossen. Auf der Wall Street lasteten von robusten Jobdaten angefachte Inflations- und Zinssorgen..

Positive Signale für den offiziellen Arbeitsmarkt-Bericht am Freitag hatten die Umfragedaten des privaten Personaldienstleisters ADP geliefert. Die Unternehmen stellten im Mai so viel Personal ein wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Börsianer blicken nun gespannt auf die offiziellen Arbeitsmarktdaten. Experten rechnen im Mai einen Anstieg der Stellenzahl außerhalb der Landwirtschaft um 650.000. Die US-Notenbank will ihre lockere Geldpolitik solange fortsetzen, bis spürbare weitere Fortschritte auf dem Weg zu Vollbeschäftigung und Preisstabilität erreicht sind.

Am deutschen Aktienmarkt stand am Morgen das Ergebnis der Indexüberprüfung der Deutschen Börse im Vordergrund. Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 ist vier Monate nach seinem Börsengang in den Nebenwerte-Index MDax aufgestiegen. Dafür musste der Chipzulieferer Siltronic weichen. Im SDAX ersetzt die erst seit kurzem börsennotierte Vodafone-Funkmastentochter Vantage Towers den Druckmaschinenbauer Koenig & Bauer, Grenke den Immobilienkonzern Corestate Capital und der Spezialist für digitale Produktentwicklung, Nagarro ersetzt den Autozulieferer Leoni. Die Änderungen werden zum 21. Juni wirksam.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.632,67

Dax-Future

15.645,00

EuroStoxx50

4.079,24

EuroStoxx50-Future

4.081,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.577,04 -0,1 Prozent

Nasdaq

13.614,51 -1,0 Prozent

S&P 500

4.192,85 -0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

28.957,15 -0,4 Prozent

Shanghai

3.618,29 +1,0 Prozent

Hang Seng

28.989,29 +0,1 Prozent