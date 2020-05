Dax zur Eröffnung höher erwartet - Verbraucher im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Beflügelt von Konjunkturhoffnungen hatte er am Montag 2,9 Prozent auf 11.391,28 Punkte zugelegt.

Im Mittelpunkt stehen erneut Konjunkturdaten: So legt die Nürnberger GfK ihren Konsumklima-Index vor. Analysten gehen von einem Anstieg für Juni auf minus 18,3 Punkte aus, von minus 23,4 Zählern im Mai. Allerdings ist die Spannbreite groß. Das spiegelt die Unsicherheit wider, wie stark die Corona-Krise die Kauflaune bei den Verbrauchern getrübt hat und ob sie sich inzwischen wieder in die Läden zurückwagen. Auch für die USA werden Daten zum Verbrauchervertrauen erwartet. Die weltweit führende Volkswirtschaft hängt besonders stark vom privaten Konsum ab - in der Krise sind Dutzende Millionen Menschen arbeitslos geworden.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 11.391,28

Dax-Future 11.504,50

EuroStoxx50 2.971,35

EuroStoxx50-Future 2.992,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones Kein Handel

Nasdaq Kein Handel

S&P 500 Kein Handel

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei 21.300,18 +2,7 Prozent

Shanghai 2.837,88 +0,7 Prozent

Hang Seng 23.381,44 +1,9 Prozent